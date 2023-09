Octobre Rose : La Sein Médardaise Chemin de la Bugonne Saint-Médard-d’Eyrans, 8 octobre 2023, Saint-Médard-d'Eyrans.

Saint-Médard-d’Eyrans,Gironde

Après une belle réussite en 2022, la municipalité a souhaité renouveler cette année l’aventure d’Octobre Rose.

Retrouvons-nous le dimanche 8 octobre 2023 au matin, pour emprunter le parcours de marche ou celui de course à pied.

L’objectif étant de contribuer à aider cette cause tout en passant un moment agréable dans un esprit convivial et ludique.

Pour vous inscrire, rien de plus simple, connectez-vous via le lien ou le QR Code sur la page « helloasso » moyennant une contribution minimum de 5 euro par personne. .

Vous y retrouverez par ailleurs l’ensemble du programme et les deux boucles de marche et course à pied..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Chemin de la Bugonne stade de la Bugonne

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After a great success in 2022, the town council has decided to repeat the Pink October adventure this year.

Let’s get together on the morning of Sunday 8 October 2023, and take the walking or running route.

The aim is to help this cause while having a great time in a friendly, fun atmosphere.

To sign up, just click on the link or QR Code on the « helloasso » page and pay a minimum contribution of €5 per person.

You’ll also find the full programme and the two walking and running loops.

Tras el gran éxito cosechado en 2022, el Ayuntamiento ha decidido repetir este año la aventura del Octubre Rosa.

Juntémonos la mañana del domingo 8 de octubre de 2023 para participar en la marcha o en la carrera.

El objetivo es ayudar a esta causa y pasarlo bien en un ambiente agradable y divertido.

Para inscribirse, basta con hacer clic en el enlace o en el código QR de la página « holaasso » y abonar una contribución mínima de 5 euros por persona.

También encontrarás el programa completo y los dos circuitos a pie y corriendo.

Nach einem großen Erfolg im Jahr 2022 wollte die Stadtverwaltung das Abenteuer Rosa Oktober in diesem Jahr wiederholen.

Wir treffen uns am Sonntagmorgen, den 8. Oktober 2023, um die Lauf- oder Walkingstrecke zu absolvieren.

Das Ziel ist es, einen Beitrag zu leisten und gleichzeitig einen angenehmen Moment in einer freundlichen und spielerischen Atmosphäre zu verbringen.

Die Anmeldung ist ganz einfach: Melden Sie sich über den Link oder den QR-Code auf der Seite « helloasso » mit einem Mindestbeitrag von 5 Euro pro Person an.

Dort finden Sie auch das gesamte Programm und die beiden Lauf- und Walkingschleifen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Montesquieu