La Mothe-Saint-Héray,Deux-Sèvres

Théâtre 5000 mètres de Toile jaune

Samedi 23 septembre à 20h30 et dimanche 24 septembre à 14h30 à la maison des associations de La Mothe Saint Héray

Une pièce Françoise Bonne

Réservation au 06 69 09 30 76.

Chemin de la Brumauderie Maison des associations

La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Theater 5000 meters of Yellow Canvas

Saturday September 23 at 8:30pm and Sunday September 24 at 2:30pm at the Maison des Associations in La Mothe Saint Héray

A play by Françoise Bonne

Reservations on 06 69 09 30 76

Teatro 5000 metros de lienzo amarillo

Sábado 23 de septiembre a las 20.30 h y domingo 24 de septiembre a las 14.30 h en la Maison des Associations de La Mothe Saint Héray

Una obra de Françoise Bonne

Reserva en el 06 69 09 30 76

Theater 5000 Meter gelbe Leinwand

Samstag, 23. September um 20:30 Uhr und Sonntag, 24. September um 14:30 Uhr im Haus der Vereine in La Mothe Saint Héray

Ein Stück Françoise Bonne

Reservierung unter 06 69 09 30 76

