Balade Nature au Plan de La Garde avec Vincent Blondel Chemin de La Bouilla La Garde, 25 février 2023, La Garde.

La Garde,Var

Partez à la découverte de l’Espace Nature du Plan de La Garde avec Vincent Blondel, guide naturaliste. Il vous emmène à travers les zones humides à la rencontre d’une faune & flores exceptionnelles..

2023-02-25 09:30:00 fin : 2023-02-25 12:00:00. EUR.

Chemin de La Bouilla Espace Nature Départemental du Plan

La Garde 83130 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the Plan de La Garde Nature Area with Vincent Blondel, naturalist guide. He will take you through the wetlands to meet an exceptional fauna & flora.

Descubra el Espacio Natural del Plan de La Garde con Vincent Blondel, guía naturalista. Le llevará a través de los humedales para conocer la excepcional fauna y flora.

Gehen Sie mit dem Naturführer Vincent Blondel auf Entdeckungsreise durch den Naturraum Plan de La Garde. Er führt Sie durch die Feuchtgebiete, wo Sie auf eine außergewöhnliche Flora und Fauna treffen.

