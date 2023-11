MON AUBERGE -SCENE OUVERTE Chemin de la Bastide Lunel, 2 novembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Scène ouverte au Restaurant Hôtel Mon auberge à Lunel.

2023-11-02 20:00:00 fin : 2023-11-02 23:30:00. .

Chemin de la Bastide

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Open stage at the Restaurant Hôtel Mon auberge in Lunel

Escenario abierto en el Restaurante Hôtel Mon auberge de Lunel

Offene Bühne im Restaurant Hôtel Mon auberge in Lunel

Mise à jour le 2023-10-29 par OT PAYS DE LUNEL