Soirée dégustation – Dîner – Spectacle du Rocher Mistral Chemin de la Baou La Barben, 21 octobre 2023, La Barben.

La Barben,Bouches-du-Rhône

Le Domaine de Sainte-Philomène s’associe au Rocher Mistral pour vous proposer une soirée originale : dégustation de vin – dîner – spectacle.

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. EUR.

Chemin de la Baou Rocher Mistral -Château de La Barben

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Domaine de Sainte-Philomène joins forces with Rocher Mistral to offer an original evening of wine tasting, dinner and entertainment

El Domaine de Sainte-Philomène se une al Rocher Mistral para ofrecer una original velada de degustación de vinos, cena y entretenimiento

Die Domaine de Sainte-Philomène schließt sich mit dem Rocher Mistral zusammen, um Ihnen einen originellen Abend zu bieten: Weinprobe – Abendessen – Show

