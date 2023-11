STAGE D’AFFÛTAGE Chemin de Halage Sud La Roche-Neuville, 9 mars 2024, La Roche-Neuville.

La Roche-Neuville,Mayenne

La coutellerie du Maine Anjou se propose de vous accompagner lors d’un stage de 3h pour apprendre à affûter vos couteaux !.

2024-03-09 fin : 2024-03-09 12:00:00. EUR.

Chemin de Halage Sud Ecluse de Neuville

La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire



The cutlery of Maine Anjou proposes to accompany you during a 3-hour course to learn how to sharpen your knives!

¡El cuchillero de Maine Anjou le propone acompañarle durante un curso de 3 horas para aprender a afilar sus cuchillos!

Die Coutellerie du Maine Anjou bietet sich an, Sie bei einem dreistündigen Kurs zu begleiten, um zu lernen, wie man seine Messer schärft!

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire