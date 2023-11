STAGE DE 2 JOURS FABRICATION DE COUTEAU / AFFÛTAGE / RÉMOULAGE / FORMATION EN AFFÛTAGE Chemin de Halage Sud La Roche-Neuville, 2 février 2024, La Roche-Neuville.

La Roche-Neuville,Mayenne

Vivez l’expérience à fond avec notre stage de fabrication de couteau sur 2 jours !.

2024-02-02 fin : 2024-02-03 18:00:00. EUR.

Chemin de Halage Sud La Coutellerie du Maine

La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire



Live the experience to the fullest with our 2-day knife making course!

¡Experiméntelo todo con nuestro curso de fabricación de cuchillos de 2 días!

Erleben Sie es in vollen Zügen mit unserem zweitägigen Workshop zur Herstellung von Messern!

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire