Qui est passée par là ? Traces et indices en fôret. Chemin de Halage de la Nive Bayonne, 3 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Animation nature sur la Plaine d’Ansot. À la recherche de « traces » dans la forêt, les participants vont apprendre à observer et lire les indices de présence laissés par les animaux sauvages dans leur environnement : empreintes, chemins, poils ….

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:30:00. .

Chemin de Halage de la Nive Plaine d’Ansot-Maison des barthes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nature activities on the Plaine d’Ansot. In search of « tracks » in the forest, participants will learn to observe and read the signs of presence left by wild animals in their environment: footprints, paths, hairs…

Actividades en la naturaleza en la Plaine d’Ansot. En busca de « huellas » en el bosque, los participantes aprenderán a observar y leer los signos de presencia que dejan los animales salvajes en su entorno: pisadas, senderos, pelos, etc.

Naturanimation auf der Plaine d’Ansot. Auf der Suche nach « Spuren » im Wald lernen die Teilnehmer, die von Wildtieren in ihrer Umgebung hinterlassenen Hinweise auf ihre Anwesenheit zu beobachten und zu lesen: Fußspuren, Wege, Haare …

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Bayonne