Petit ours et les animaux d’Ansot Chemin de Halage de la Nive Bayonne, 2 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Animation nature destinée aux jeunes enfants, pour découvrir la Plaine d’Ansot et les animaux qui y vivent par le biais d’un jeu de piste accompagné. Les participants devront chercher et retrouver des photos d’animaux dissimulées sur le parcours. Ensemble, ils apprendront les caractéristiques et modes de vie de chaque animal trouvé..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 11:30:00. .

Chemin de Halage de la Nive Plaine d’Ansot-Maison des barthes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A nature activity for young children, to discover the Plaine d’Ansot and the animals that live there through an accompanied treasure hunt. Participants will have to search for and find animal photos hidden along the trail. Together, they’ll learn about the characteristics and lifestyles of each animal they find.

Una actividad de naturaleza para niños pequeños, para descubrir la Plaine d’Ansot y los animales que viven en ella a través de una búsqueda del tesoro acompañada. Los participantes tendrán que buscar y encontrar fotos de animales escondidos a lo largo del recorrido. Juntos, aprenderán las características y los modos de vida de cada animal que encuentren.

Naturanimation für kleine Kinder, um die Plaine d’Ansot und die dort lebenden Tiere durch eine begleitete Schnitzeljagd zu entdecken. Die Teilnehmer müssen Fotos von Tieren suchen und finden, die auf dem Weg versteckt sind. Gemeinsam lernen sie die Eigenschaften und Lebensweisen jedes gefundenen Tieres kennen.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Bayonne