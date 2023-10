Atelier: A la découverte des plantes invasives Chemin de Halage de la Nive Bayonne, 26 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Avec l’association Bio Divers Cité et des stagiaires en BTS Gestion et Protection de la Nature, venez aux Barthes d’Ilbaritz pour mieux comprendre les enjeux de la problématique des espèces exotiques envahissantes..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 19:00:00. EUR.

Chemin de Halage de la Nive Plaine d’Ansot-Maison des barthes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come to the Barthes d’Ilbaritz with the Bio Divers Cité association and trainees from the BTS Gestion et Protection de la Nature program, to gain a better understanding of the issues surrounding invasive alien species.

Acérquese a la Barthes d’Ilbaritz con la asociación Bio Divers Cité y los alumnos del curso de Gestión y Protección de la Naturaleza de la BTS, para conocer mejor la problemática de las especies exóticas invasoras.

Kommen Sie mit dem Verein Bio Divers Cité und Praktikanten des BTS Gestion et Protection de la Nature zu den Barthes d’Ilbaritz, um die Herausforderungen der Problematik der invasiven gebietsfremden Arten besser zu verstehen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Bayonne