Animations Ansot/Muséum janvier à juin 2023 Chemin de Halage de la Nive, 1 janvier 2023, Bayonne.

Découvre le programme des animations proposées par le Muséum d’Histoire Naturelle à la plaine d’Ansot.

Pour petit et grands!.

2023-01-01 à ; fin : 2023-06-30 . .

Chemin de Halage de la Nive Plaine d’Ansot-Maison des barthes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the program of the animations proposed by the Museum of Natural History at the Ansot plain.

For young and old!

Descubra el programa de actividades que ofrece el Museo de Historia Natural en la llanura de Ansot.

Para grandes y pequeños

Entdecke das Animationsprogramm des Naturhistorischen Museums auf der Ebene von Ansot.

Für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-03-11 par OT Bayonne