Banquet médiéval : Festin d’Arlempdes Chemin de graveline Châteauneuf-du-Rhône, 9 décembre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Le temps d’un week-end, Châteauneuf-du-Rhône se transformera en une véritable cité médiévale, au milieu des chevaliers, des marchands et des mendiants. A cette occasion, dégustez un repas médiéval des plus traditionnels..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Chemin de graveline Salle Polyvalente

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For one weekend, Châteauneuf-du-Rhône will be transformed into a veritable medieval city, amidst knights, merchants and beggars. Enjoy a traditional medieval meal.

Durante un fin de semana, Châteauneuf-du-Rhône se transformará en una auténtica ciudad medieval, rodeada de caballeros, mercaderes y mendigos. Disfrute de una comida medieval tradicional.

Ein Wochenende lang wird sich Châteauneuf-du-Rhône in eine echte mittelalterliche Stadt verwandeln, inmitten von Rittern, Händlern und Bettlern. Bei dieser Gelegenheit können Sie ein traditionelles mittelalterliches Essen genießen.

