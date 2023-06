Chasse aux Loups Garous Chemin de Gouny Montignac-Lascaux, 3 juin 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Elsa Mairine et les jeunes de L’Oeil Écoute présentent un jeu théâtralisé immersif « Chasse aux Loups Garous ». A partir de 8 ans..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Chemin de Gouny Maison de l’enfance

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Elsa Mairine and the young people of L’Oeil Écoute present an immersive theatrical play « Chasse aux Loups Garous ». Ages 8 and up.

Elsa Mairine y los jóvenes de L’Oeil Écoute presentan una obra teatral inmersiva titulada « Chasse aux Loups Garous » (« Caza de hombres lobo »). A partir de 8 años.

Elsa Mairine und die Jugendlichen von L’Oeil Écoute präsentieren ein immersives theatralisches Spiel « Chasse aux Loups Garous » (Jagd auf Werwölfe). Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-29 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère