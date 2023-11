MARCHÉ DE NOËL Chemin de Fouscais Brignac, 2 décembre 2023, Brignac.

Brignac,Hérault

Venez découvrir la 4ème édition de notre marché de Noël le samedi 2 et dimanche 3 décembre. Artisans, créateur et producteur seront au rendez-vous. Animation musicale, spectacle de Noël et passage du Père Noël. Restauration sur place. Entrée gratuite..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Chemin de Fouscais

Brignac 34800 Hérault Occitanie



Come and discover the 4th edition of our Christmas market on Saturday December 2 and Sunday December 3. Craftsmen, designers and producers will be on hand. Musical entertainment, Christmas show and Santa Claus. Catering on site. Free admission.

Venga a descubrir la 4ª edición de nuestro mercado navideño el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre. Artesanos, diseñadores y productores estarán presentes. Animación musical, espectáculo navideño y visita de Papá Noel. Restauración in situ. Entrada gratuita.

Entdecken Sie die vierte Ausgabe unseres Weihnachtsmarktes am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. Dezember. Kunsthandwerker, Designer und Produzenten werden anwesend sein. Musikalische Unterhaltung, Weihnachtsshow und Besuch des Weihnachtsmanns. Verpflegung vor Ort. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS