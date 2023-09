FASCINANT WEEK-END – SÉJOUR EN CABANE DANS LES BOIS Chemin de Fourtou Domaine de Fourtou Villalier, 19 octobre 2023, Villalier.

Villalier,Aude

Pour le Fascinant week-end profitez d’un séjour dans les Cabanes dans les bois.

Bienvenue dans ses chambres de charme et ses couloirs de sentiers qui serpentent dans le sous-bois…

En solo, en amoureux ou en famille, vous apprécierez l’environnement enchanteur des 112 hectares du domaine agricole qui les accueille, bordé par le Canal du midi et à vue directe de la cité médiévale de Carcassonne …

– Séjour , une escapade amoureuse dans les bois

Partager à deux des moments privilégiés, le temps de retrouvailles amoureuses…

Ce séjour comprend :

– Une nuit pour deux personnes dans une des cabanes les plus « Cosy » du domaine ;

– Deux menus du soir servis dans votre cabane (les menus changeant tous les jours, ils vous seront proposés quelques jours avant votre arrivée pour choisir vos entrées, vos plats chauds, une assiette de fromage AOP et vos desserts) ;

– Deux petits-déjeuners servis dans votre cabane.

– Séjour, en famille

Pour découvrir les cabanes avec les enfants, ils sont parfaitement sécurisées et permettent à une petite famille (jusqu’à 4 personnes) de vivre l’expérience d’une nuit dans la nature.

Ce séjour comprend :

-Une nuit en cabane avec 2 espaces nuits séparés ;

-Deux menus du soir (entrée, plat chaud, fromages AOP et dessert) + deux menus Enfants (entrée, plat chaud, dessert et boisson) servis dans la cabane ;

-Quatre petits déjeuners, servis dans la cabane.

Options :

-Atelier de 3h création de son propre vin, assemblage 50€/pers pour un minimum de 2 personnes

-Atelier 2h : Apprendre à utiliser des huiles essentielles au tarif de 165€ de 1 à 5 personnes sur réservation 48h au préalable

Séjour organisé par l’agence Sud France..

For the Fascinating weekend, enjoy a stay in the Cabanes dans les bois.

Welcome to its charming rooms and its corridors of paths winding through the undergrowth…

Whether you’re on your own, with your partner or your family, you’ll enjoy the enchanting surroundings of the 112-hectare agricultural estate that hosts them, bordered by the Canal du Midi and with a direct view of the medieval city of Carcassonne …

– A romantic getaway in the woods

Share special moments with your loved ones, during a romantic reunion…

This package includes :

– One night’s accommodation for two in one of the estate’s cosiest cabins;

– Two evening menus served in your cabin (the menus change every day, so you’ll be asked a few days before your arrival to choose your starters, hot dishes, a plate of PDO cheese and your desserts);

– Two breakfasts served in your cabin.

– Family stay

To discover the cabins with children, they are perfectly safe and allow a small family (up to 4 people) to experience a night in nature.

This package includes :

-One night in a cabin with 2 separate sleeping areas;

-Two evening menus (starter, main course, PDO cheeses and dessert) + two children’s menus (starter, main course, dessert and drink) served in the cabin;

-Four breakfasts, served in the cabin.

Options :

-3h wine-making workshop, blending 50?/pers for a minimum of 2 people

-2h workshop: Learn to use essential oils at 165? for 1 to 5 people, booking 48 hours in advance

Package organized by the Sud France agency.

Para el fin de semana Fascinante, disfrute de una estancia en Cabanes dans les bois.

Bienvenido a sus encantadoras habitaciones y a sus pasillos de senderos que serpentean entre la maleza…

Solo, en pareja o en familia, disfrutará del encantador entorno de la finca de 112 hectáreas que los acoge, bordeada por el Canal du Midi y con vistas directas a la ciudad medieval de Carcasona…

– Estancia , una escapada romántica en el bosque

Compartid momentos especiales juntos, cuando volváis a estar enamorados…

Este paquete incluye :

– Una noche para dos personas en una de las cabañas más acogedoras de la finca;

– Dos menús de noche servidos en su cabaña (los menús cambian cada día, por lo que se le pedirá unos días antes de su llegada que elija sus entrantes, platos calientes, un plato de queso DOP y sus postres);

– Dos desayunos servidos en su cabaña.

– Estancia en familia

Para descubrir las cabañas con niños, son perfectamente seguras y permiten a una familia pequeña (hasta 4 personas) vivir una noche en la naturaleza.

Esta estancia incluye :

-Una noche en una cabaña con 2 dormitorios separados;

-Dos menús nocturnos (entrante, plato principal, quesos DOP y postre) + dos menús infantiles (entrante, plato principal, postre y bebida) servidos en la cabaña;

-Cuatro desayunos, servidos en la cabaña.

Opciones :

-Taller de 3 horas para crear su propio vino, mezclando 50?/pers para un mínimo de 2 personas

-Taller de 2 horas: Aprenda a utilizar los aceites esenciales con un coste de 165€ de 1 a 5 personas, reservando con 48 horas de antelación

Organizado por Sud France.

Für das Faszinierende Wochenende genießen Sie einen Aufenthalt in den Waldhütten.

Willkommen in ihren charmanten Zimmern und den Korridoren aus Pfaden, die sich durch das Unterholz schlängeln…

Ob allein, zu zweit oder mit der Familie, Sie werden die zauberhafte Umgebung des 112 Hektar großen landwirtschaftlichen Anwesens, das sie beherbergt, zu schätzen wissen. Es grenzt an den Canal du midi und liegt in direkter Sichtweite der mittelalterlichen Stadt Carcassonne …

– Aufenthalt , eine Liebesflucht in den Wäldern

Zu zweit besondere Momente teilen, die Zeit eines amourösen Wiedersehens …

Dieser Aufenthalt umfasst :

– Eine Übernachtung für zwei Personen in einer der gemütlichsten Hütten der Domaine;

– Zwei Abendmenüs, die in Ihrer Hütte serviert werden (da die Menüs täglich wechseln, werden sie Ihnen einige Tage vor Ihrer Ankunft vorgeschlagen, damit Sie Ihre Vorspeisen, Ihre warmen Gerichte, einen Teller mit AOP-Käse und Ihre Desserts auswählen können) ;

– Zwei Frühstücke, die in Ihrer Hütte serviert werden.

– Aufenthalt, mit der Familie

Um die Hütten mit den Kindern zu entdecken, sind sie perfekt gesichert und ermöglichen einer kleinen Familie (bis zu 4 Personen), die Erfahrung einer Nacht in der Natur zu erleben.

Dieser Aufenthalt umfasst:

-Eine Übernachtung in einer Hütte mit zwei getrennten Schlafbereichen ;

-Zwei Abendmenüs (Vorspeise, warmes Gericht, AOP-Käse und Dessert) + zwei Kindermenüs (Vorspeise, warmes Gericht, Dessert und Getränk), die in der Hütte serviert werden ;

-Vier Frühstücke, die in der Hütte serviert werden.

Optionen:

-Workshop 3h Kreation eines eigenen Weins, Assemblage 50?/Pers bei einer Mindestteilnehmerzahl von 2 Personen

-2-stündiger Workshop: Lernen, ätherische Öle zu verwenden zum Preis von 165? für 1 bis 5 Personen bei einer Reservierung von 48 Stunden im Voraus

Der Aufenthalt wird von der Agentur Sud France organisiert.

