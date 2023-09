LA NATIVITÉ DANS L’ART ROMAN Chemin de Fontfroide Narbonne, 1 décembre 2023, Narbonne.

Sculpteur virtuose, maître de la composition, le Maître de Cabestany est un artiste anonyme de la seconde moitié du XIIème siècle. Sculpteur indépendant ou cercle d’artisans ? Religieux ? Artiste marginal ?

Le Maître de Cabestany est le fruit d’un regard moderne jeté sur l’art du Moyen Âge en Roussillon.

L’art du Maître de Cabestany a été reconnu notamment à l’église Sainte-Marie du Boulou. La frise de son portail sculpté retrace le cycle de l’enfance du Christ, dont une scène autour de la Nativité, objet de moulages par le sculpteur de Lagrasse Alphonse Snoeck. L’exposition de ces moulages propose une découverte d’une interprétation inattendue de la nativité de Jésus selon un style unique. Et surtout des nombreuses questions qui attendent autant de réponses. Quels sont les éléments qui relient ces compositions aux oeuvres antiques ? Quelles sont les relations entre l’iconographie des églises d’Orient et d’Occident ? Pourquoi l’emploi de thèmes apocryphes oubliés de nos jours ?

Scénographie de Guillaume Lagnel (Directeur de l’Institut des Arts du Masque à Limoux) et du sculpteur Alphonse Snoeck. En partenariat avec la mairie du Boulou (Pyrénées Orientales)..

2023-12-01 13:30:00 fin : 2024-01-07 12:30:00. EUR.

Chemin de Fontfroide

Narbonne 11100 Aude Occitanie



A virtuoso sculptor and master of composition, the Master of Cabestany is an anonymous artist from the second half of the 12th century. Independent sculptor or circle of craftsmen? Religious? Marginal artist?

Le Maître de Cabestany is the fruit of a modern look at medieval art in Roussillon.

The art of the Maître de Cabestany has been recognized at the church of Sainte-Marie in Le Boulou. The frieze of its sculpted portal retraces the cycle of Christ?s childhood, including a scene around the Nativity, cast by Lagrasse sculptor Alphonse Snoeck. The exhibition of these casts reveals an unexpected interpretation of the Nativity of Jesus in a unique style. And, above all, the many questions awaiting answers. What elements link these compositions to ancient works? What is the relationship between the iconography of Eastern and Western churches? Why the use of apocryphal themes forgotten today?

Set design by Guillaume Lagnel (Director of the Institut des Arts du Masque, Limoux) and sculptor Alphonse Snoeck. In partnership with the Mairie du Boulou (Pyrénées Orientales).

Escultor virtuoso y maestro de la composición, el Maestro de Cabestany fue un artista anónimo de la segunda mitad del siglo XII. ¿Escultor independiente o círculo de artesanos? ¿Religioso? ¿Artista marginal?

El Maestro de Cabestany es el fruto de una mirada moderna sobre el arte de la Edad Media en Rosellón.

El arte del Maestro de Cabestany ha sido reconocido en la iglesia Sainte-Marie de Le Boulou. El friso de su portal esculpido recorre el ciclo de la infancia de Cristo, incluyendo una escena en torno a la Natividad, fundida por el escultor de Lagrasse Alphonse Snoeck. La exposición de estos vaciados brinda la oportunidad de descubrir una interpretación inesperada de la Natividad de Jesús en un estilo único. Y, sobre todo, las numerosas preguntas que esperan respuesta. ¿Qué elementos vinculan estas composiciones a obras antiguas? ¿Cuál es la relación entre la iconografía de las iglesias orientales y occidentales? ¿Por qué se ha olvidado hoy el uso de temas apócrifos?

Escenografía de Guillaume Lagnel (Director del Institut des Arts du Masque de Limoux) y del escultor Alphonse Snoeck. En colaboración con el Ayuntamiento de Le Boulou (Pirineos Orientales).

Der Meister von Cabestany ist ein anonymer Künstler aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, ein virtuoser Bildhauer und Meister der Komposition. Ein unabhängiger Bildhauer oder ein Kreis von Handwerkern? Religiöser Künstler ? Künstler am Rande der Gesellschaft?

Der Meister von Cabestany ist das Ergebnis eines modernen Blicks auf die Kunst des Mittelalters im Roussillon.

Die Kunst des Meisters von Cabestany wurde vor allem in der Kirche Sainte-Marie in Le Boulou anerkannt. Der Fries des Skulpturenportals zeigt den Zyklus der Kindheit Christi, darunter eine Szene rund um die Geburt Christi, die von dem Bildhauer Alphonse Snoeck aus Lagrasse abgeformt wurde. Die Ausstellung dieser Abgüsse bietet die Möglichkeit, eine unerwartete Interpretation der Geburt Jesu in einem einzigartigen Stil zu entdecken. Und vor allem die vielen Fragen, die auf ebenso viele Antworten warten. Welche Elemente verbinden diese Kompositionen mit antiken Werken? Welche Beziehungen bestehen zwischen der Ikonographie der östlichen und der westlichen Kirchen? Warum werden apokryphe Themen verwendet, die heute in Vergessenheit geraten sind?

Szenografie von Guillaume Lagnel (Direktor des Institut des Arts du Masque in Limoux) und dem Bildhauer Alphonse Snoeck. In Partnerschaft mit dem Rathaus von Le Boulou (Pyrénées Orientales).

