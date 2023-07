Circulez en autorail dans les Ardennes Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) Attigny, 16 septembre 2023, Attigny.

Circulez en autorail dans les Ardennes Samedi 16 septembre, 15h00 Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) Site internet: www.cftsa08.fr, Téléphone: 07 69 51 67 50 Courriel: atva-resa@orange.fr

Circulez à bord de l’un de nos historiques autorails Picasso au départ de notre gare d’Attigny.

Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) Chemin des usages, 08130 Attigny Attigny 08130 Ardennes Grand Est 03 24 71 47 60 http://www.cftsa.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.cftsa08.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769516750 »}, {« type »: « email », « value »: « atva-resa@orange.fr »}] Les autorails du Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes possèdent une collection authentique de matériel ferroviaire des années 1950 à 1990 : quatre autorails Picasso, des automoteurs caravelles modernisés, des locotracteurs. Parking gratuit sur site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

