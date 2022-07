Le Petit train dans la Prairie Chemin de Fer des Chanteraines, 17 septembre 2022, Villeneuve-la-Garenne.

Le Petit train dans la Prairie 17 et 18 septembre Chemin de Fer des Chanteraines

Accueil dans la limite des places disponibles sur les trains.

Les modélistes du Chemin de Fer des Chanteraines invitent les jeunes, leurs parents et tous les amateurs de train à un voyage de près d’1 lkm « au ras des pâquerettes » dans la prairie des Fiancés. handicap moteur mi

Chemin de Fer des Chanteraines 79 boulevard Charles-de-Gaulle 92390 Villeneuve la Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France RER C Gennevilliers, Tramway T1 (stations Gennevilliers RER et Petit-Lac) et bus 166 et 178 (station Gennevilliers) Bus 177 et 261(station La Ferme) Bus 137 (station Les Fiancés) Bus 138, 238 et 261 (station Les Mariniers – Pt d’Epinay) [{« link »: « https://www.cfchanteraines.fr/sitewp/ »}]

01 40 85 86 20 http://www.cfchanteraines.fr https://www.facebook.com/CheminDeFerDesChanteraines C’est au début des années 1970, que la création d’un parc départemental fut décidée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Situé sur les communes de Villeneuve-la-Garenne et de Gennevilliers, le parc des Chanteraines (le deuxième du département en superficie) s’étend sur 80 hectares. Pour desservir les différentes parties du parc, une ligne de chemin de fer à voie de 0,60 m a été réalisée en 1981 du « Pont d’Epinay » (aujourd’hui « Les Mariniers ») au « Passage de Verdure » situé au dessus de l’autoroute A 86 soit une distance de 3,1 km. Lors de la création de la quatrième tranche du parc, ouverte en juillet 1991, la ligne fut prolongée du « Passage de Verdure » à la « Gare de Gennevilliers » située sur la ligne C du RER. Cela représente aujourd’hui un total de 5,5 km dont 1km de voies d’évitement et de garage. À l’occasion de cette extension un deuxième dépôt a été créé à côté du premier. Depuis 1984 une association a été créée pour s’occuper de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien et de la construction du matériel roulant. Les Journées du patrimoine offrent l’occasion exceptionnelle de voir circuler simultanément plusieurs trains, dont au moins un à vapeur, et de visiter l’atelier.

Le Petit train dans la Prairie

Les modélistes du Chemin de Fer des Chanteraines (CFC) on créé le CFC miniature et construit avec l’aide du Conseil Général des Hauts-de-Seine un réseau ferré aux l’écartements de 5″ (127mm) et 7″1/4 (184mm) qui accueille des trains en modèle réduit (échelle entre 1/3 et 1/8). Ces trains circulent le 2ème dimanche de chaque mois de mars à octobre et exceptionnellement le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Une école de conduite sur tracteur électrique en 5″ est proposée aux enfants à partir de 6 ans.

A l’occasion de Journées du Patrimoine 2022, quelques machines invitées nous feront peut-être la surprise de leur présence exceptionnelle.

Un tarif spécial est proposé aux voyageurs du Train Decauville.

Les détails de dernière minute sur la page Internet du C.F.C.



Photo Julien Caquineau – Chemin de Fer des Chanteraines