Chemin de fer

Alexis Forestier – les endimanchés

Quand le théâtre documentaire nous fait préférer le train

Alexis Forestier et Itto Mehdaoui explorent l’histoire du rail et des luttes qui l’ont accompagnée jusqu’à aujourd’hui. Une recherche sous forme de théâtre documentaire où se mêlent images d’archives, témoignages, paroles vives et textes historiques. Il est aussi question de la relation qu’entretiennent le chemin de fer et la musique, qu’il s’agisse du souffle de la locomotive qui porte le blues, du quotidien des cheminots qui inspire la chanson populaire, du train beat des premiers skinheads ou des variations de rythme étudiées par la musique concrète. Autant d’explorations sonores qui se répercutent dans des pièces de musique industrielle, noise et post-punk, répertoire familier des endimanchés.

Du 24 au 25 novembre 2021 au théâtre de l’espace.

https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/chemin-de-fer

