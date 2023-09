Atelier de chant traditionnel Occitan Chemin de Ducède, Vernet (31) Atelier de chant traditionnel Occitan Chemin de Ducède, Vernet (31), 12 octobre 2023, . Atelier de chant traditionnel Occitan Jeudi 12 octobre, 18h30 Chemin de Ducède, Vernet (31) Inscription à l’année CHANT TRADITIONNELAnimé par Daniel FrouvelleCollaboration Arpalhands-AIMIAutour du répertoire occitan, dont une belle part duLanguedoc. Travail sur la voix, la respiration, lesrythmes, la polyphonie, la création… à l’écoute de toutesuggestion, pour le plaisir et la convivialité !Jeudi de 18h30 à 22h tous les quinze jours en périodescolaire, alternativement à Colomiers et à Grépiac.Calendrier : C=Colomiers, G=Grépiac : 28/09C,12/10G,19/10C, 09/11G, 23/11C, 07/12G, 21/12C renseignements dfrouvelle@aimi.ovh inscriptions https://www.arpalhands.org source : événement Atelier de chant traditionnel Occitan publié sur AgendaTrad Chemin de Ducède, Vernet (31) Chemin de Ducède, 31190 Vernet, France [{« link »: « mailto:dfrouvelle@aimi.ovh »}, {« link »: « https://www.arpalhands.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45465 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00 danse chant Détails Autres Lieu Chemin de Ducède, Vernet (31) Adresse Chemin de Ducède, 31190 Vernet, France Age max 110 Lieu Ville Chemin de Ducède, Vernet (31) latitude longitude 43.41247;1.432466

Chemin de Ducède, Vernet (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//