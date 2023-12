L’Empreinte: Gadoue Chemin de Dominique Malemort, 10 février 2024, Malemort.

Malemort Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 18:30:00

Ah, le plaisir enfantin de patouiller dans la terre mouillée… Un jongleur en beau costume s’y risque dans un numéro fait de gadoue, d’acrobatie et de rires !

A 18h. A partir de 5 ans..

Ah, le plaisir enfantin de patouiller dans la terre mouillée… Un jongleur en beau costume s’y risque dans un numéro fait de gadoue, d’acrobatie et de rires !

A 18h. A partir de 5 ans.

Ah, le plaisir enfantin de patouiller dans la terre mouillée… Un jongleur en beau costume s’y risque dans un numéro fait de gadoue, d’acrobatie et de rires !

A 18h. A partir de 5 ans.

EUR.

Chemin de Dominique

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par Brive Tourisme