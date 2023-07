SPECTACLE MUSICAL DUO DE CHANTEUSES…AU FIL DE L’EAU Chemin de Crosery Thiéfosse, 18 juillet 2023, Thiéfosse.

Thiéfosse,Vosges

Spectacle musical BARBARINE, un voyage fait de comptines, de bourrées,d’airs qui collent à la tête et aux claquettes…vers Barbarine : un grand pays d’accueil, un pays de liberté, d’amour et de vie.. Tout public

Mardi 2023-07-18 15:00:00 fin : 2023-07-18 16:00:00. 0 EUR.

Chemin de Crosery Gorges de Crosery

Thiéfosse 88290 Vosges Grand Est



Musical show BARBARINE, a journey of nursery rhymes, bourrées, heady tunes and tap dancing…to Barbarine: a great land of welcome, freedom, love and life.

Espectáculo musical BARBARINE, un viaje hecho de canciones infantiles, bourrées, melodías que se te quedan grabadas en la cabeza y claqué… a Barbarine: una gran tierra de acogida, una tierra de libertad, amor y vida.

Musikalisches Schauspiel BARBARINE, eine Reise mit Kinderreimen, Bourrées, Melodien, die am Kopf kleben, und Stepptanz…nach Barbarine: ein großes Gastland, ein Land der Freiheit, der Liebe und des Lebens.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES