Printemps des familles

2023-04-01 – 2023-04-01

Monflanquin

Lot-et-Garonne

5 10 EUR Animations familles :

– de 14h à 15h30 : Création de papier recyclé et bombes à graines (à partir de 5 ans), atelier animé par Dixie, places limitées.

– de 15h30 à 17H30 : Balade nature autour du Lac de Coulon pour toute la famille, animée par Juliette Sirand, animatrice nature et écologue.

– de 16h15 à 17H30 : Conte musical et écologique sur le Printemps, par Claire Del Puerto, agro-conteuse et Atelier créatif « je plante ma graine » ( 0-6 ans).

STAND de l’association La Famille Ça Grandit avec maquillage visage, espace créatif, espace détente et vente de goûters et boissons pour soutenir les projets de l’association.

Vide-greniers enfance et marché local sur le printemps et la famille : stands livres, jeux de société, produits zéro déchet, arts, bijoux, plants, artisanat bois (nichoirs et enfance).

+33 6 44 39 50 07 Association La Famille ça grandit

la famille ça grandit

