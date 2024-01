Trail des lions nocturne Chemin de Coudes Plauzat, samedi 20 janvier 2024.

Plauzat Puy-de-Dôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:15:00

fin : 2024-01-20 22:30:00

2 parcours avec départ commun : Grande Nocturne 25 km et 930 m de D+ (200 places max) / Petite Nocturne 14 km et 450 m de D+ (300 places max). 1 lot pour les 500 inscrits. Repas d’après course (crudités, aligot, saucisse, dessert, boisson) sur résa.

EUR.

Chemin de Coudes Salle multi-activité

Plauzat 63730 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-09 par Auvergne Pays d’Issoire