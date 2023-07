L’Auberge du Moulin de Gironval Chemin de Clavy Warby Thin-le-Moutier, 12 juillet 2023, Thin-le-Moutier.

Thin-le-Moutier,Ardennes

Travaillé en fût de chêne, le cidre fines-bulles de Bruno Ayer prend des arômes spécifiques au fur et à mesure de sa fermentation. Jus de pommes fabriqué avec d’anciennes variétés de pommes..

fin : . EUR.

Chemin de Clavy Warby

Thin-le-Moutier 08460 Ardennes Grand Est



Worked in oak barrels, Bruno Ayer’s fine-bubble cider takes on specific aromas as it ferments. Apple juice made from old varieties of apples.

La sidra de burbuja fina de Bruno Ayer se elabora en barricas de roble y desarrolla aromas específicos a medida que fermenta. Zumo de manzana elaborado con variedades de manzana antiguas.

Der im Eichenfass verarbeitete Cidre fines-bulles von Bruno Ayer nimmt im Laufe der Gärung spezifische Aromen an. Apfelsaft, der aus alten Apfelsorten hergestellt wird.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme