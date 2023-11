Escape game – Chapitre 0 : Les Survivants Chemin de Cinquau Artiguelouve, 28 octobre 2023, Artiguelouve.

Artiguelouve,Pyrénées-Atlantiques

– A partir de 16 ans –

Suite à l’explosion d’une usine expérimentale HYDRE, des survivants contaminés et condamnés cherchent à fuir la zone périphérique contrôlée par les militaires. Les retombées chimiques ont un effet irréversible sur les humains : folie, amnésie, cannibalisme et bien plus… Malheureusement, des dossiers confidentiels sont restés dans les mains du docteur laborantin responsable d’un projet gouvernemental top secret, lui aussi survivant dans la forêt attenante. La mission des volontaires engagés est simple : 90 minutes pour entrer dans le périmètre confiné, retrouver le docteur, récupérer les documents et fuir avant d’être infectés …

90 minutes pour réussir et survivre ‍♀️

Sortez vos agendas, constituez votre équipe de choc et c’est parti !.

2023-10-28 fin : 2023-11-04

Chemin de Cinquau Domaine du Cinquau

Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– Ages 16 and up –

Following the explosion of an experimental HYDRE factory, contaminated and condemned survivors seek to flee the military-controlled peripheral zone. The chemical fallout has an irreversible effect on humans: madness, amnesia, cannibalism and much more? Unfortunately, confidential files have fallen into the hands of the laboratory doctor in charge of a top-secret government project, who is also a survivor in the nearby forest. The volunteers’ mission is simple: 90 minutes to enter the confined perimeter, find the doctor, retrieve the documents and escape before being infected?

90 minutes to succeed and survive ????

Get out your diaries, assemble your shock team and let’s go!

– A partir de 16 años –

Tras la explosión de una fábrica experimental de HYDRE, los supervivientes contaminados y condenados intentan escapar de la zona periférica controlada por los militares. La lluvia química ha tenido un efecto irreversible en los humanos: locura, amnesia, canibalismo y mucho más.. Por desgracia, los archivos confidenciales han quedado en manos del médico del laboratorio encargado de un proyecto gubernamental de alto secreto, que también es un superviviente en el bosque cercano. La misión para los voluntarios implicados es sencilla: 90 minutos para entrar en el perímetro confinado, encontrar al doctor, recuperar los documentos y escapar antes de que sean infectados?

90 minutos para tener éxito y sobrevivir ????

Saquen sus agendas, reúnan a su equipo de crack y ¡adelante!

– Ab 16 Jahren –

Nach der Explosion einer experimentellen HYDRE-Fabrik versuchen die infizierten und todgeweihten Überlebenden, aus der vom Militär kontrollierten Randzone zu fliehen. Der chemische Niederschlag hat irreversible Auswirkungen auf die Menschen: Wahnsinn, Amnesie, Kannibalismus und vieles mehr? Leider sind vertrauliche Akten in den Händen des Laborarztes geblieben, der für ein streng geheimes Regierungsprojekt verantwortlich ist und ebenfalls im angrenzenden Wald überlebt hat. Die Aufgabe der Freiwilligen ist einfach: 90 Minuten Zeit, um in das Sperrgebiet einzudringen, den Doktor zu finden, die Dokumente zu bergen und zu fliehen, bevor sie selbst infiziert werden?

90 Minuten, um es zu schaffen und zu überleben ????

Zücken Sie Ihre Terminkalender, stellen Sie Ihr Team zusammen und los geht’s!

