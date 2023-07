JuranMob: découvrez le jurançon en mobylette Chemin de Cinquau Artiguelouve, 22 juillet 2023, Artiguelouve.

Artiguelouve,Pyrénées-Atlantiques

Une façon unique et ludique de découvrir notre belle contrée !

Visitez notre contrée en mobylette Peugeot 103 , avec des anecdotes sur le chemin, et un atelier de dégustation de Jurançon.

Vous passerez par Cuqueron, Monein, Lacommande

avoir plus de 18 ans. groupes de 9 personnes. permis AM ou A ou B.

2023-07-22

Chemin de Cinquau Domaine du Cinquau

Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A unique and fun way to discover our beautiful region!

Tour our region on a Peugeot 103 moped, with anecdotes along the way, and a Jurançon tasting workshop.

You’ll pass through Cuqueron, Monein and Lacommande

must be over 18. Groups of 9. AM or A or B license

Una forma única y divertida de descubrir nuestra hermosa región

Recorra nuestra región en un ciclomotor Peugeot 103, con anécdotas por el camino y un taller de cata de vinos de Jurançon.

Pasará por Cuqueron, Monein y Lacommande

mayores de 18 años. Grupos de 9. AM o carné de conducir A o B

Eine einzigartige und spielerische Art, unsere schöne Region zu entdecken!

Besuchen Sie unsere Gegend mit einem Moped Peugeot 103 , mit Anekdoten über den Weg und einem Workshop zur Verkostung von Jurançon.

Sie werden durch Cuqueron, Monein und Lacommande fahren

über 18 Jahre alt sein. Gruppen von 9 Personen. Führerschein AM oder A oder B

