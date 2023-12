Esport Challenge Chemin De capeau Istres, 1 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

La 4ème édition d’Esport Challenge , organisé par le CROS Région Sud et soutenu par le Département des Bouches-du-Rhône, est enfin annoncée : rendez-vous le samedi 16 Décembre à Istres.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Chemin De capeau Complexe sportif le podium

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 4th edition of Esport Challenge, organized by CROS Région Sud and supported by the Bouches-du-Rhône department, has finally been announced: see you on Saturday December 16 in Istres

Por fin se ha anunciado la 4ª edición del Esport Challenge, organizado por CROS Région Sud y apoyado por el departamento de Bouches-du-Rhône: el sábado 16 de diciembre en Istres

Ausgabe der Esport Challenge , die vom CROS Région Sud organisiert und vom Département Bouches-du-Rhône unterstützt wird, ist endlich angekündigt: Wir treffen uns am Samstag, den 16. Dezember in Istres

Mise à jour le 2023-11-28