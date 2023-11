Loto du Tennis de Table Chemin De capeau Istres, 26 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

De nombreux lots à gagner !

8 parties + 1 partie surprise ….

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Chemin De capeau Complexe sportif le podium

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lots of prizes to be won!

8 games + 1 surprise game?

¡Muchos premios para ganar!

8 juegos + 1 juego sorpresa?

Zahlreiche Preise zu gewinnen!

8 Spiele + 1 Überraschungsspiel?

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme d’Istres