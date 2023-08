Il était une ferme nourricière, utopie de demain ? Chemin de Caillau Lys, 14 octobre 2023, Lys.

Lys,Pyrénées-Atlantiques

14h Ouverture de l’exposition.

16h Collocations résilientes de demain : Table ronde autour du travail de l’architecte Inaki Noblia, en complicité avec Le Pavillon de l’architecture de Pau, Françoise copropriétaire de la ferme Caillau, Lulu de ReNouveau Paysan et Léo de L’ABDEA.

Buvette et tapas paysan à partir de 18h.

19h Nocturne visite de l’exposition en présence des artistes.

20h Concert..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Chemin de Caillau Ferme Caillau

Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm Exhibition opening.

4pm Resilient collocations of tomorrow: Round-table discussion on the work of architect Inaki Noblia, in association with Le Pavillon de l?architecture de Pau, Françoise co-owner of Ferme Caillau, Lulu from ReNouveau Paysan and Léo from L?ABDEA.

Refreshment bar and peasant tapas from 6pm.

7pm Nocturne: tour of the exhibition in the presence of the artists.

8pm Concert.

14.00 h Inauguración de la exposición.

16.00 h Colocaciones resistentes del mañana: mesa redonda sobre la obra del arquitecto Inaki Noblia, en asociación con Le Pavillon de l’architecture de Pau, Françoise, copropietaria de Ferme Caillau, Lulu de ReNouveau Paysan y Léo de L’ABDEA.

Bar de refrescos y tapas campestres a partir de las 18.00 h.

19:00 Visita nocturna a la exposición en presencia de los artistas.

20.00 h Concierto.

14 Uhr Eröffnung der Ausstellung.

16 Uhr Resiliente Kollokationen von morgen: Rundtischgespräch über die Arbeit des Architekten Inaki Noblia, in Zusammenarbeit mit Le Pavillon de l’architecture de Pau, Françoise, Miteigentümerin des Bauernhofs Caillau, Lulu von ReNouveau Paysan und Leo von L’ABDEA.

Getränke und Bauern-Tapas ab 18 Uhr.

19 Uhr Abendveranstaltung mit Besuch der Ausstellung in Anwesenheit der Künstler.

20 Uhr Konzert.

