Run by night Chemin de Cabasse Miramas, 30 septembre 2023, Miramas.

Miramas,Bouches-du-Rhône

Venez vivre une aventure sportive et festive de nuit. Tous niveaux !.

2023-09-30 19:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Chemin de Cabasse Domaine de Cabasse

Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and experience a sporting and festive adventure by night. All levels!

Ven a disfrutar de una aventura deportiva y festiva por la noche. Todos los niveles

Erleben Sie ein sportliches und festliches Abenteuer bei Nacht. Alle Niveaus!

Mise à jour le 2023-07-07 par Provence Tourisme