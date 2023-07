Buglise en fête Chemin de Buglise Montivilliers, 8 juillet 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

La ville de Montivilliers vous invite, le temps d’un week-end en juillet au jardin de Buglise et d’un second week-end en août, au jardin Béthanie, à une pause détente en famille ! Jeux, lectures, ateliers ludiques, initiations sportives, balades urbaines, spectacles et animations en lien avec la nature vous attendent en centre-ville. Amenez votre pique-nique pour le soir ! Food Truck sur place.

Animations le samedi 8 juillet :

15h30 : lectures de contes avec la bibliothèque

16h : visite guidée des graffs de la ville avec le service patrimoine

18h30 : spectacle de rue « Back to the 80’s » – Cie Magic Meeting ? Dans le cadre de « Monti’spectacle en bas de chez moi ! »

19h30 : pique-nique musical avec Olivier Mancel

Animations le dimanche 9 juillet :

16h : visite guidée des graffs de la ville avec le service patrimoine

16h15 : « contes de la forêt » avec la Cie Touches d’Histoires

18h45 : spectacle de tissu aérien « Y’a pin d’mal » – Cie les Pieds au mur

20h : pique-nique musical avec Les Artgonotes

Programme détaillé sur ville-montivilliers.fr

Gratuit.

Samedi 2023-07-08 15:00:00 fin : 2023-07-09 22:00:00. .

Chemin de Buglise

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



The town of Montivilliers invites you to spend a relaxing weekend in July at the Buglise garden, and a second weekend in August at the Béthanie garden! Games, readings, fun workshops, sports initiation, urban strolls, shows and nature-related activities await you downtown. Bring your own picnic for the evening! Food Truck on site.

Saturday, July 8:

3:30pm: story readings with the library

4pm: guided tour of the town’s graffiti with the heritage department

6:30pm: « Back to the 80?s » street show – Cie Magic Meeting ? As part of the « Monti?spectacle en bas de chez moi!

7:30pm: musical picnic with Olivier Mancel

Sunday, July 9:

4pm: guided tour of the town’s graffiti with the heritage department

4:15pm: « forest tales » with Cie Touches d?Histoires

6:45pm: aerial fabric show « Y?a pin d?mal » – Cie les Pieds au mur

8pm: musical picnic with Les Artgonotes

Detailed program on ville-montivilliers.fr

Free

La ciudad de Montivilliers le invita a pasar un fin de semana de relax en julio en el jardín de Buglise y un segundo fin de semana en agosto en el jardín de Béthanie, ¡para toda la familia! Juegos, lecturas, talleres lúdicos, iniciación al deporte, paseos urbanos, espectáculos y actividades relacionadas con la naturaleza le esperan en el centro de la ciudad. ¡Traiga su propio picnic para la velada! Food Truck in situ.

Animación del sábado 8 de julio :

15.30 h: lectura de cuentos con la biblioteca

16.00 h: visita guiada a los grafitis de la ciudad con el departamento de patrimonio

18.30 h: espectáculo de calle « Regreso a los años 80 » – compañía Magic Meeting ? ¡En el marco del « Monti?spectacle en bas de chez moi!

19.30 h: Picnic musical con Olivier Mancel

Actividades del domingo 9 de julio :

16.00 h: visita guiada de los grafitis de la ciudad con el departamento de patrimonio

16.15 h: « Cuentos del bosque » con la compañía Touches d’histoires

18.45 h: espectáculo de telas aéreas « Y?a pin d?mal » – Cie les Pieds au mur

20.00 h: picnic musical con Les Artgonotes

Programa detallado en ville-montivilliers.fr

Gratis en

Die Stadt Montivilliers lädt Sie an einem Wochenende im Juli im Jardin de Buglise und an einem zweiten Wochenende im August im Jardin Béthanie zu einer entspannenden Pause mit der ganzen Familie ein! Spiele, Lesungen, spielerische Workshops, sportliche Einführungen, Stadtspaziergänge, Aufführungen und Animationen in Verbindung mit der Natur erwarten Sie im Stadtzentrum. Bringen Sie Ihr Picknick für den Abend mit! Food Truck vor Ort.

Animationen am Samstag, den 8. Juli :

15:30 Uhr: Märchenlesungen mit der Bibliothek

16:00 Uhr: Führung durch die Graffiti der Stadt mit dem Amt für Kulturerbe

18.30 Uhr: Straßentheater Back to the 80?s » – Cie Magic Meeting? Im Rahmen von « Monti?spectacle en bas de chez moi! »

19.30 Uhr: Musikalisches Picknick mit Olivier Mancel

Animationen am Sonntag, den 9. Juli :

16:00 Uhr: Führung durch die Graffiti der Stadt mit der Abteilung für Kulturerbe

16:15 Uhr: « Märchen aus dem Wald » mit der Cie Touches d’Histoires

18:45 Uhr: Lufttüchershow « Y?a pin d?mal » – Cie les Pieds au mur

20:00 Uhr: Musikalisches Picknick mit Les Artgonotes

Detailliertes Programm auf ville-montivilliers.fr

Kostenlos

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche