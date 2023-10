Démonstration de Tracteurs et Découverte de la Cave Chemin De Brès Rognes, 21 octobre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du « Fascinant Week-End », les viticulteurs de l’Hostellerie proposent de faire une démonstration de ses impressionnantes machines viticoles ainsi que faire découvrir la cuverie où l’on produit les vins..

2023-10-21 09:30:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

Chemin De Brès Hostellerie des Vins de Rognes

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the « Fascinating Week-End », the Hostellerie winegrowers are offering a demonstration of their impressive viticultural machinery, as well as a tour of the winery where the wines are produced.

Como parte del « Fin de semana fascinante », los viticultores de la Hostellerie ofrecen una demostración de su impresionante maquinaria de vinificación, así como una visita a la bodega donde se elaboran los vinos.

Im Rahmen des « Fascinant Week-End » bieten die Winzer der Hostellerie eine Vorführung ihrer beeindruckenden Weinbaumaschinen sowie einen Einblick in die Cuverie, in der die Weine hergestellt werden.

