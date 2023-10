Balade Vigneronne en VTT Chemin De Brès Rognes, 21 octobre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Une balade en VTT au travers des vignes, guidée par un vigneron coopérateur autour de Rognes..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

Chemin De Brès Hostellerie des Vins de Rognes

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A mountain bike ride through the vineyards, guided by a cooperative winemaker around Rognes.

Un paseo en bicicleta de montaña por los viñedos, guiado por un viticultor de la cooperativa en los alrededores de Rognes.

Eine Mountainbike-Tour durch die Weinberge, die von einem genossenschaftlichen Winzer rund um Rognes geleitet wird.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office Municipal de Tourisme de Rognes