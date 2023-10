Soirée musicale à l’Hostellerie Chemin De Brès Rognes, 20 octobre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Une soirée en musique à l’Hostellerie de Rognes ! Avec le groupe « WABI SABI », ambiance assurée. Petite restauration possible et vente de vins sur place..

2023-10-20 19:30:00 fin : 2023-10-20 22:30:00. EUR.

Chemin De Brès Hostellerie des Vins de Rognes

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening of music at the Hostellerie de Rognes! With the band « WABI SABI », you’re sure to enjoy the atmosphere. Food and wine available on site.

¡Una noche de música en la Hostellerie de Rognes! Con el grupo « WABI SABI », el ambiente está garantizado. Comida y vino disponibles in situ.

Ein Abend mit Musik in der Hostellerie de Rognes! Mit der Gruppe « WABI SABI » ist die Stimmung garantiert. Kleine Snacks möglich und Weinverkauf vor Ort.

