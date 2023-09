Vente aux enchères pour Octobre Rose Chemin De Brès Rognes, 14 octobre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

A l’occasion d’Octobre Rose, une vente aux enchères d’œuvres généreusement cédées par des artistes est organisée pour la 3ème année consécutive à la cave coopérative de Rognes. Sculptures, Tableaux, Photographie..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Chemin De Brès Hostellerie des Vins de Rognes

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of Pink October, an auction of works generously donated by artists is organized for the 3rd consecutive year at the Rognes cooperative cellar. Sculptures, Paintings, Photography.

Con motivo del Octubre Rosa, se celebra por tercer año consecutivo una subasta de obras generosamente donadas por artistas en la bodega cooperativa de Rognes. Esculturas, pinturas, fotografías.

Anlässlich des Rosa Oktobers findet in der Genossenschaftskellerei von Rognes zum dritten Mal in Folge eine Versteigerung von Werken statt, die von Künstlern großzügig zur Verfügung gestellt wurden. Skulpturen, Gemälde, Fotografie.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office Municipal de Tourisme de Rognes