Exposition d’oeuvres d’art pour Octobre Rose Chemin De Brès Rognes, 2 octobre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre d’Octobre Rose aura lieu une exposition d’œuvres généreusement cédées par des artistes locaux. Une vente aux enchères s’en suivra à la fin de l’exposition le Samedi 14 Octobre à 19h. Les profits seront reversés à des associations..

2023-10-02 09:30:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

Chemin De Brès Hostellerie des Vins de Rognes

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of Pink October, an exhibition of works generously donated by local artists will take place. An auction will follow at the end of the exhibition on Saturday October 14 at 7pm. All proceeds will go to charity.

En el marco del Octubre Rosa se celebrará una exposición de obras generosamente donadas por artistas locales. Al final de la exposición, el sábado 14 de octubre a las 19.00 horas, se celebrará una subasta. Todo lo recaudado se destinará a obras benéficas.

Im Rahmen des Rosa Oktobers findet eine Ausstellung von Werken statt, die von lokalen Künstlern großzügig zur Verfügung gestellt werden. Am Ende der Ausstellung, am Samstag, den 14. Oktober um 19 Uhr, findet eine Auktion statt. Der Erlös wird an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office Municipal de Tourisme de Rognes