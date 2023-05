ANIMATION PIERRES SECHES – TOUS LES MERCREDIS DU 5 JUILLET AU 24 AOÛT 2023 – 9H30/12H00 – GRATUIT Chemin de Boussagues, 5 juillet 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Atelier Pierres Sèches – 9h30/12h – Aérodrome

Atelier d’initiation à la construction et à la sauvegarde des murs en pierres sèches, typiques de notre territoire. Manifestation organisée par l’Association Résurgences « mise en valeur du patrimoine ».

Atelier Eté 2023 tous les mercredis du 5 juillet au 24 Août 2023.

Gratuit, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Grand Orb à Bédarieux T/.

2023-07-05

Chemin de Boussagues

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Dry Stone Workshop – 9h30/12h – Aerodrome

Workshop of initiation to the construction and the safeguard of the dry stone walls, typical of our territory. Event organized by the Association Résurgences « mise en valeur du patrimoine ».

Workshop Summer 2023 every Wednesday from July 5th to August 24th 2023.

Free, on registration at the Tourist Office Grand Orb in Bédarieux T/

Taller de piedra seca – 9h30/12h – Aeródromo

Iniciación a la construcción y conservación de muros de piedra seca, típicos de nuestro territorio. Evento organizado por la Asociación Résurgences « mise en valeur du patrimoine ».

Taller de verano 2023 todos los miércoles del 5 de julio al 24 de agosto de 2023.

Gratuito, previa inscripción en la Oficina de Turismo del Gran Orbe de Bédarieux T/

Workshop Trockensteine – 9.30/12.00 Uhr – Flugplatz

Workshop zur Einführung in den Bau und die Erhaltung der für unsere Gegend typischen Trockensteinmauern. Veranstaltung organisiert von der Association Résurgences « mise en valeur du patrimoine ».

Workshop Sommer 2023 jeden Mittwoch vom 5. Juli bis 24. August 2023.

Kostenlos, Anmeldung beim Office de Tourisme Grand Orb in Bédarieux T/

