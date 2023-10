Atelier > Peinture d’automne Chemin de Bois Jugan Saint-Lô, 2 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Le musée du bocage normand de Saint-Lô donne rendez-vous aux enfants de 6 à 12 ans pour un atelier peinture.

Citrouilles, feuilles et châtaignes, en cette saison orangée, tout est prétexte pour les artistes en herbe pour peindre le commun et le hors du commun à partir de pigments naturels et parfumés.

Sur inscription – Places limitées.

2023-11-02 15:00:00 fin : 2023-11-02 . .

Chemin de Bois Jugan

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



The Musée du Bocage Normand in Saint-Lô invites children aged 6 to 12 to a painting workshop.

Pumpkins, leaves and chestnuts – in this orange season, everything is a pretext for budding artists to paint the common and the unusual using natural, scented pigments.

Registration required – Places limited

El Musée du Bocage Normand de Saint-Lô organiza un taller de pintura para niños de 6 a 12 años.

Calabazas, hojas y castañas: en esta época del año, todo es un pretexto para que los artistas en ciernes pinten lo ordinario y lo extraordinario utilizando pigmentos naturales y perfumados.

Inscripción obligatoria – Plazas limitadas

Das Musée du bocage normand in Saint-Lô lädt Kinder von 6 bis 12 Jahren zu einem Malworkshop ein.

Kürbisse, Blätter und Kastanien – in dieser orangefarbenen Jahreszeit ist alles ein Vorwand für angehende Künstler, um mit natürlichen und duftenden Pigmenten das Gewöhnliche und das Außergewöhnliche zu malen.

Nach Anmeldung – Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche