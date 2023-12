Concert du Western Band de Seugy Chemin de Bertinval Seugy, 4 décembre 2023, Seugy.

Seugy,Val-d’Oise

Le Western Band de Seugy vous propose d’assister à leur concert qui se déroulera le samedi 16 décembre 2023 à partir de 20h30, à la masion du village de Seugy.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs !.

Chemin de Bertinval Maison du village

Seugy 95270 Val-d’Oise Île-de-France



The Seugy Western Band invites you to attend their concert on Saturday, December 16, 2023, starting at 8:30pm, at the Seugy village masion.

Admission is free for visitors!

La Banda Occidental de Seugy le invita a asistir a su concierto el sábado 16 de diciembre de 2023, a partir de las 20.30 horas, en el masión del pueblo de Seugy.

La entrada es gratuita para los visitantes

Die Western Band von Seugy lädt Sie zu ihrem Konzert ein, das am Samstag, dem 16. Dezember 2023, ab 20.30 Uhr im Dorfhaus von Seugy stattfindet.

Der Eintritt ist für Besucher kostenlos!

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme Communautaire Terre de Carnelle