WEEK-END ÉPICURIEN – FÊTES, VIN & ART Chemin de Béniquet Parnay, 2 décembre 2023, Parnay.

Parnay,Maine-et-Loire

Le Domaine de Rocheville vous accueille pour vous faire découvrir les nouveaux millésimes et tester des accords vins & mets gourmands. Trouvez l’inspiration pour vos repas de fêtes et profitez d’offres exceptionnelles sur les plus belles cuvées !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Chemin de Béniquet Les Hauts de Valbrun

Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Domaine de Rocheville welcomes you to discover new vintages and try out gourmet wine & food pairings. Find inspiration for your festive meals and take advantage of exceptional offers on the finest vintages!

El Domaine de Rocheville le invita a descubrir nuevas añadas y a probar maridajes gastronómicos. Encuentre inspiración para sus comidas festivas y aproveche las ofertas excepcionales de las mejores cosechas

Die Domaine de Rocheville empfängt Sie, um Ihnen die neuen Jahrgänge vorzustellen und köstliche Kombinationen von Wein und Speisen zu testen. Lassen Sie sich für Ihre Festtagsmahlzeiten inspirieren und profitieren Sie von außergewöhnlichen Angeboten für die schönsten Cuvées!

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire