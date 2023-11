EXPOSITION : « UN HIVER EN COULEURS » Chemin de Béniquet Parnay, 1 décembre 2023, Parnay.

Parnay,Maine-et-Loire

Pour la dernière exposition de l’année 2023, le Domaine de Rocheville expose les œuvres de SEV et EWA, une véritable explosion de couleurs pour égayer la grisaille hivernale..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

Chemin de Béniquet Les Hauts de Valbrun

Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For the last exhibition of 2023, Domaine de Rocheville presents the works of SEV and EWA, a veritable explosion of color to brighten up the winter gloom.

Para la última exposición de 2023, el Domaine de Rocheville expone las obras de SEV y EWA, una auténtica explosión de color para alegrar la penumbra invernal.

In der letzten Ausstellung des Jahres 2023 zeigt die Domaine de Rocheville die Werke von SEV und EWA, eine wahre Farbexplosion, die den grauen Winter aufhellt.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire