EXPOSITION DANS LE CADRE DE OFFCHEVAL : « PLEIN GALOP » DE RENAUD HADEF Chemin de Béniquet Parnay, 11 novembre 2023, Parnay.

Parnay,Maine-et-Loire

Dans le cadre du festival Offcheval qui met à l’honneur l’art équestre à Saumur, le Domaine de Rocheville expose les œuvres de Renaud Hadef, peintre figuratif spécialiste du monde du cheval..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Chemin de Béniquet Les Hauts de Valbrun

Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As part of the Offcheval festival, which celebrates equestrian art in Saumur, the Domaine de Rocheville is exhibiting works by Renaud Hadef, a figurative painter specializing in the world of horses.

En el marco del festival Offcheval, que celebra el arte ecuestre en Saumur, el Domaine de Rocheville expone obras de Renaud Hadef, pintor figurativo especializado en el mundo del caballo.

Im Rahmen des Festivals Offcheval, das die Reitkunst in Saumur ehrt, stellt die Domaine de Rocheville die Werke von Renaud Hadef aus, einem figurativen Maler, der sich auf die Welt der Pferde spezialisiert hat.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire