Randonnée gastronomique Chemin de Badineau, 1 juillet 2023, Barlieu.

Barlieu,Cher

L’association « Badineau Loisirs » vous propose la 12e édition de sa randonnée gastronomique..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Chemin de Badineau

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire



The « Badineau Loisirs » association is organizing its 12th gastronomic walk.

La asociación Badineau Loisirs organiza su 12ª marcha gastronómica.

Der Verein « Badineau Loisirs » bietet Ihnen die 12. Ausgabe seiner gastronomischen Wanderung an.

