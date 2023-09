Trail Urbain de Lisieux Chemin d’Assemont Saint-Désir Catégories d’Évènement: Calvados

Trail Urbain de Lisieux Dimanche 8 octobre, 10h00 Chemin d'Assemont 7€ (8 km) / 12€ (14 km) / 2€ (randonnée) TRAIL URBAIN DE LISIEUX – 3e ÉDITION

À tous les férus de course à pied et de marche : participez à la 3ème édition du Trail Urbain & randonnée pédestre, organisé par Les rainettes du pays d’auge en partenariat avec la Ville de Lisieux ! Cette année deux parcours sont proposés : 8 ou 14 km, mêlant sentier et bitume, à travers de nombreux lieux surprenants et insolites. ‘ ?

Inscrivez-vous ici : https://bit.ly/3koHbHp Tarifs : 7€ (8 km) / 12€ (14 km) / 2€ (randonnées – mêmes distances que les courses) Chemin d'Assemont Chemin d'Assemont 14100 Lisieux Saint-Désir 14100 Calvados Normandie

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T13:00:00+02:00

