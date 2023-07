Trail urbain et rando pédestre Chemin d’assemont Lisieux, 8 octobre 2023, Lisieux.

Le trail de Lisieux se compose de deux épreuves de 14 et 8 km qui se déroulent en intégralité sur la commune de Lisieux, en une seule boucle, mêlant sentier et bitume de manière équilibrée, et passe au travers de lieux surprenants et insolites tels que l’arboretum, la basilique et les bords de Touques.

La 1ère course se déroule sur une boucle de 14 km et présente un dénivelé positif de 250 mètres. Il est ouvert à partir de la catégorie junior. Le parcours est totalement dans l’esprit trail et comporte très peu de voies ouvertes à la circulation. Il est parfaitement balisé et comporte de nombreux signaleurs pour optimiser la sécurité. Un ravitaillement est prévu à mi-parcours.

La 2ème course comporte une seule boucle de 8 km avec un dénivelé positif de 100 mètres. Il est ouvert à partir de la catégorie cadet. Le parcours a été dessiné dans le même esprit et permettra à tous les traileurs de s’exprimer sur un format plus court.

Le départ sera commun aux deux courses. Il aura lieu à 10h00 au voisinage du chemin d’Assemont. L’arrivée aura lieu dans les jardins de Mosaïc. Une marche est également organisée sur le même parcours avec un départ différé de quelques minutes (la randonnée peut être effectuée aussi bien sur le parcours de 14 km que sur le parcours de 8 km)..

The Lisieux Trail is made up of two events, 14 and 8 km long, which take place entirely in the commune of Lisieux, in a single loop, mixing paths and asphalt in a balanced way, and passing through surprising and unusual places such as the arboretum, the basilica and the banks of the Touques.

The 1st race takes place over a 14 km loop, with a 250 m vertical drop. It is open to juniors and above. The course is totally trail-oriented, with very few roads open to traffic. It is perfectly signposted, with numerous marshals to optimize safety. A refreshment station is provided at the halfway point.

The 2nd race comprises a single 8 km loop with a 100 m vertical drop. It is open to cadets and above. The course has been designed in the same spirit, and will enable all runners to express themselves in a shorter format.

The start will be common to both races. It will take place at 10:00 a.m. in the vicinity of chemin d?Assemont. The finish will be in the Mosaïc gardens. A walk will also be organized on the same course, with the start delayed by a few minutes (the walk can be done on either the 14 km or the 8 km course).

El Trail de Lisieux se compone de dos pruebas, de 14 km y 8 km, que se desarrollan íntegramente en la comuna de Lisieux, en un único bucle, combinando de forma equilibrada senderos y asfalto, y pasando por lugares sorprendentes e insólitos como el arboreto, la basílica y las orillas de la Touques.

La 1ª carrera se desarrolla sobre un bucle de 14 km, con un desnivel positivo de 250 metros. Está abierta a los juniors y mayores. El recorrido está totalmente orientado hacia los senderos, con muy pocas carreteras abiertas al tráfico. Está perfectamente señalizado y cuenta con numerosos comisarios para garantizar la máxima seguridad. En la mitad del recorrido hay un punto de avituallamiento.

La 2ª carrera consiste en un único bucle de 8 km con una subida de 100 metros. Está abierta a cadetes y categorías superiores. El recorrido se ha diseñado con el mismo espíritu, permitiendo a todos los corredores expresarse en un formato más corto.

La salida será la misma para ambas carreras. Tendrá lugar a las 10 de la mañana en las inmediaciones del chemin d’Assemont. La llegada será en los jardines del Mosaïc. También se ha organizado una caminata por el mismo recorrido, con la salida retrasada unos minutos (la caminata puede realizarse tanto en el recorrido de 14 km como en el de 8 km).

Der Trail de Lisieux besteht aus zwei Wettkämpfen über 14 und 8 km, die vollständig in der Gemeinde Lisieux stattfinden, in einer einzigen Schleife, die Wege und Asphalt in ausgewogener Weise mischt und durch überraschende und ungewöhnliche Orte wie das Arboretum, die Basilika und die Ufer des Touques führt.

Der 1. Lauf findet auf einer 14 km langen Schleife statt und weist einen positiven Höhenunterschied von 250 Metern auf. Er ist ab der Kategorie Junior offen. Die Strecke ist ganz im Sinne des Trails und beinhaltet sehr wenige für den Verkehr geöffnete Wege. Die Strecke ist perfekt ausgeschildert und wird von zahlreichen Streckenposten überwacht, um die Sicherheit zu erhöhen. Auf halber Strecke gibt es eine Verpflegungsstelle.

Der 2. Lauf umfasst eine einzige Schleife von 8 km mit einem positiven Höhenunterschied von 100 Metern. Er ist ab der Kategorie Kadett offen. Die Strecke wurde im gleichen Geist entworfen und wird allen Trailern die Möglichkeit bieten, sich in einem kürzeren Format auszudrücken.

Der Start erfolgt für beide Rennen gemeinsam. Er findet um 10 Uhr in der Nähe des Chemin d’Assemont statt. Das Ziel befindet sich in den Gärten von Mosaïc. Auf der gleichen Strecke wird auch eine Wanderung organisiert, deren Start um einige Minuten verschoben wird (die Wanderung kann sowohl auf der 14-km- als auch auf der 8-km-Strecke durchgeführt werden).

