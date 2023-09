LES LUCIOLES D’AMBRUSSUM – VTT ET MARCHE Chemin d’Ambrussum Villetelle Catégories d’Évènement: Hérault

Villetelle LES LUCIOLES D’AMBRUSSUM – VTT ET MARCHE Chemin d’Ambrussum Villetelle, 4 novembre 2023, Villetelle. Villetelle,Hérault 3eme édition de la Rando Nocturne Inscriptions : 400 participants maximum Accueil à partir de 16h30 – Départs 18h Parcours VTT, marche et (nouveauté !) Gravel Participation Canicross & Canivtt autorisée.

2023-11-04 16:30:00 fin : 2023-11-04 23:00:00. .

3rd edition of the Rando Nocturne Registration: 400 participants maximum Welcome from 4:30 pm – Departures at 6 pm Mountain bike, walking and (new!) Gravel courses Canicross & Canivtt participation authorized 3ª edición del Rando Nocturno Inscripción: 400 participantes máximo Bienvenida a partir de las 16.30 h – Salida a las 18.00 h Recorridos en bicicleta de montaña, a pie y (¡nuevo!) de gravilla Canicross y Canivtt participación autorizada 3. Ausgabe der Rando Nocturne (Nachtwanderung) Einschreibungen: maximal 400 Teilnehmer Empfang ab 16.30 Uhr – Abfahrt 18 Uhr Mountainbike-, Wander- und (neu!) Gravel-Strecken Teilnahme an Canicross & Canivtt erlaubt

