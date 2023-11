Initiation Zumba et/ou Yoga Chemin d’Aguerrenborda Urrugne, 25 novembre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Amak Lagunak vous propose des séances d’initiation à la Zumba et/ou au Yoga avec le soutien de Sandrine de l’Association Baylasun qui sera votre « super coach »..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Chemin d’Aguerrenborda Complexe Iturbidea – Salle multiactivité

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Amak Lagunak offers introductory sessions to Zumba and/or Yoga with the support of Sandrine from the Baylasun Association, who will be your « super coach ».

Amak Lagunak te propone sesiones de iniciación a la zumba y/o al yoga con el apoyo de Sandrine, de la asociación Baylasun, que será tu « superentrenadora ».

Amak Lagunak bietet Ihnen Einführungsveranstaltungen in Zumba und/oder Yoga mit der Unterstützung von Sandrine vom Verein Baylasun, die Ihr « Supercoach » sein wird.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Pays Basque