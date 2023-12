Forges de Noël Chemin d’Abesse Saint-Paul-lès-Dax, 23 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 15:00:00

fin : 2023-12-23

Laissez-vous guider sur les traces de l’ancienne activité sidérurgique d’Abesse, régit par un système paternaliste très prégnant lors des fêtes de fin d’année . Avec Sébastien Ducasse, adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine..

Chemin d’Abesse RDV Etang d’Abesse

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Grand Dax