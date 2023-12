Forges de Noël Chemin d’Abesse Saint-Paul-lès-Dax, 1 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Laissez-vous guider sur les traces de l’ancienne activité sidérurgique d’Abesse, régit par un système paternaliste très prégnant lors des fêtes de fin d’année . Avec Sébastien Ducasse, adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Chemin d’Abesse RDV Etang d’Abesse

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Follow in the footsteps of Abesse’s former steelmaking activity, governed by a paternalistic system that was very much in evidence during the festive season. With Sébastien Ducasse, deputy mayor in charge of culture and heritage.

Siga los pasos de la antigua siderurgia de Abesse, regida por un sistema paternalista muy presente durante las fiestas. Con Sébastien Ducasse, teniente de alcalde responsable de Cultura y Patrimonio.

Lassen Sie sich auf den Spuren der ehemaligen Stahlindustrie von Abesse führen, die von einem paternalistischen System regiert wurde, das während der Weihnachtsfeiertage sehr prägnant war. Mit Sébastien Ducasse, stellvertretender Bürgermeister, zuständig für Kultur und Kulturerbe.

